Piazza Indipendenza, dove una volta c'era un parco giochi per bambini...

E' stato inaugurato nel 2017, è già 7 anni dopo è ridotto a un cumulo di detriti. Della ruota girevole dove salivano una volta i bambini non c'è più traccia. I più temerari tentano i pochi giochi a rischio della loro incolumità. I turisti con i bambini piccoli guardano increduli a tale sfacelo, non tollerabile per la quinta città d'Italia. A parte il decoro, vorrei che fosse ben chiaro che non essendo a norma c'è un costante rischio di pericolo nel farsi male. A quanto un intervento di ripristino?

Giovanni Platania