Via Serradifalco, parcheggiatori abusivi e aiuole piene di rifiuti

Questo parcheggio libero è si trova in via Serradifalco ed è stato fatto proprio per agevolare i residenti che hanno difficoltà a trovare un posto in zona per la presenza di varie scuole. Il parcheggio è stato preso d’assalto dai parcheggiatori abusivi e adesso abbandonato al degrado più totale sia. Oltre alle feci dei cani c'è molta immondizia per terra. Inoltre i rami degli alberi solo talmente lunghi che graffiano continuamente le carrozzerie delle auto. Non è mai stata fatta manutenzione in quest'area, potrebbe diventare presto un punto di riferimento per drogati o peggio se non si interviene subito. Tra l'altro è vicino ad una scuola media e di giorno molti ragazzini passano da lì.