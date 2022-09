Nuovo anno scolastico, vecchio degrado al Villaggio: "Scuola avvolta dai rifiuti"

Gallery





Nonostante le ripetute segnalazioni inoltrate agli organi competenti, volevo porre una particolare attenzione sullo spettacolo che si sono ritrovati i nostri bambini delle scuole Domenico Scinà e Gaetano Costa il primo giorno di scuola (quartiere Villaggio Santa Rosalia). La strada interessata è tra la via Saverio Latteri e via Indovina dove puntualmente vengono lasciati ingombranti anche poche ore dopo le operazioni di bonifica (avviate in passato). Occorrerebbe più controllo oltre che un adeguato sistema di video sorveglianza, anche perchè lo stesso scenario si presenta davanti gli agenti della polizia municipale ogni martedì in occasione del mercato rionale.