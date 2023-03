Gallery

















Questo è lo stato in cui versa piazzetta Beato Padre Pino Puglisi: una vera è propria vergogna, presa d assalto da ragazzi ogni giorno che distruggono tutto ciò che di buono la comunità crea. Ogni anno transitano turisti, fedeli, pullman pieni di ragazzi provenienti da tutta Italia per ammirare ciò che di buono ha lasciato PPP. Ma è mai possibile che le istituzioni/amministrazione non facciano nulla?