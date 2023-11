"Ogni sabato sera in via Spinuzza musica a tutto volume, benvenuti al circo umano: chi controlla?"

"Sono le 3 e mi ritrovo a scrivervi in piena notte, direttamente da casa mia. Il motivo? Ogni sabato sera in via Spinuzza si posteggia un'auto con impianto stereo da discoteca, compreso di casse diffusori sui pannelli della portiera, con quattro balordi dentro e per circa 2 ore 'no stop', mettono la musica per rendere la piazza una vera e proprio pista da ballo. Con l'app del telefono a media distanza gestiscono tutto l'impianto e il volume. E dire che l'auto ha tutti i vetri con pellicola oscurata sia dietro che avanti (il che sarebbe illegale per la legge italiana). Adesso è stata fornita pure la targa".

"Mi domando come mai dopo continuate denunce di auto rubate, liti, fuochi d'artificio e macchine con impianto che non fanno dormire tutti i condomini della zona, nessuno delle forze dell'ordine è presente in questa piazza? Basterebbe soltanto che passasse la municipale per vedere gli abusi del suolo pubblico, dehors non a norma, e molto altro per far capire che qualcuno in questa piazza vuole tenere il territorio sicuro e decoroso per i cittadini. L'unica piazza dove nessun dehors é a norma, dove la musica reggaeton vige con casse diffusori nei locali, dove ad ogni compleanno, si accendono fuochi d'artificio tra i palazzi".

"Eppure nessuna pattuglia si sofferma o passa magari per un controllo. Come foto ho scelto di mettere un'immagine presa da google, dove i dehors sembrano dei baracconi da circo. Le foto su maps non sono aggiornate, ad oggi i baracconi sono molto più grandi e attorniati con vasi di piante e pannelli in legno con il nome del locale. Un circo in pieno centro storico, dalla musica 'no stop', a gente che balla in piazza,tra ladri e balordi che fanno a pugni. Benvenuti al circo umano".