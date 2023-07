Via Montalbo, marciapiedi distrutte e buche stradali: "Un pericolo per i bambini che giocano"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ci troviamo in via Montalbo e via Antonello da Messina. Più volte abbiamo segnalato questo problema che per noi, gestori di un'osteria, è un grande problema. Senza dimenticare i bambini che possono passare, magari giocando, e farsi veramente male. La buca stradale è diventata una discarica visto che chiunque ormai ci getta i rifiuti dentro. Chiediamo per favore al sindaco Roberto Lagalla di sistemarlo il prima possibile per noi ma soprattutto peri passanti. E' diventata veramente insostenibile questa situazione.