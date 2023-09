"Caro sindaco, faccia qualcosa perché la città non è mai caduta così in basso"

Gallery











Riceviamo e pubblichiamo

Carissimo sindaco di Palermo,

quando ci sono state le votazioni molti di noi erano felici perché finalmente era finita l'era Orlando e si confidava molto sul nuovo sindaco. Lei Sig. Lagalla e' stato eletto dai palermitani che le hanno dato molta fiducia, anche io l'ho votata, ma ad oggi devo dire che forse era meglio un altro al posto suo? Sì, forse abbiamo criticato troppo l'uscente sindaco Orlando e fatto affidamento su di Lei, ma Lei ad oggi ha deluso tutte le aspettative dei palermitani, quei palermitani che pagano le tasse che puntualmente arrivano, ma senza ricevere nessun servizio dal Comune, quei palermitani che devono preoccuparsi di camminare sui marciapiedi in quanto dissestati, pieni di cespugli e munnizza.

Subito dopo le elezioni ricordo un servizio in tv fatto dal suo assessore al Verde che diceva che avevano iniziato il lavori per la pulitura delle sterpaglie, ma in un anno cosa e dove hanno pulito? Vada a vedere cosa c'è agli svincoli di Tommaso Natale: tra qualche giorno neanche più con le macchine si potrà passare! Ma chi deve pulire? Ma lo capite che state mettendo in grave pericolo gli automobilisti e specialmente i motociclisti?

Vorrei anche parlare delle strade e dei lavori che si stanno svolgendo per collocare i nuovi pali luce: Le chiedo, chi va a controllare la fine dei lavori? Nessuno di voi vede come si stanno lasciando le strade di Palermo già piene di buche? A tal proposito invio qualche foto di via Regione Siciliana, via Michelangelo ecc.ecc., ma mi creda le strade dopo l'esecuzione dei lavori vengono lasciate così come le vede nelle immagini e proprio di ieri ho letto una nota di sollecito dei consiglieri Giaconia e Li Muli che sollecitavano il ripristino di via Vanvitelli onde evitare che potesse succedere qualcosa ai motociclisti o persone che camminano lungo la stessa via. Eppure le norme esistono per far rispettare il completamento dei lavori a regola d'arte. La polizia municipale o chi di dovere vanno a controllare la fase dei lavori?

Naturalmente a tutto questo aggiungerei anche la spazzatura, strade non pulite, alberi non potati ecc.ecc. Ebbene, Le chiedo, se da cittadino palermitano si debba continuare in questo modo e aspettare che passino ancora 4 anni affinché Lei possa andare via, sarebbe opportuno e coscienzioso per evitare che resti un ricordo negativo anche del suo operato, di dare le dimissioni, o quantomeno di cominciare ad occuparsi SUL SERIO di Palermo e non pensare solo all'aumento dei vostri stipendi senza fare niente. Sa a volte mi vergogno di dire che sono palermitano, di quella Palermo europea che mai è stata così in basso, neanche ai tempi di Orlando.

Distinti saluti.

Un cittadino palermitano, Lo Giudice Vincenzo