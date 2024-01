Gallery





Da tempo la strada in cui abito, via Francesco Maria Alias, è invasa da cestini stracolmi di sacchetti maleodoranti di deiezioni canine e rifiuti di ogni genere, oltre che da cartacce, bottiglie ed escrementi di animali sui marciapiedi. In particolare, da pochi giorni, in prossimità dei cassonetti, hanno abbandonato enormi sacchi.