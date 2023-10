Passo di Rigano, dai lampioni spenti ai rifiuti in strada: "Che degrado in via Agordat"

Gallery







Questa è la situazione in cui versa via Agordat, a Passo di Rigano. Non bastavano la mancata raccolta della spazzatura e le deiezioni canine ovunque; anche gli operai della Reset hanno dato il loro contributo potando i canneti che occupavano il passaggio pedonale (che comuque rimane impraticabile) e lasciando il residuo in mezzo la strada.

Preciso che ci troviamo davanti a una scuola elementare e dell'infanzia Emanuela Loi per cui ogni giorno centinaia di bambini dai 3 ai 10 anni di età sono costretti a vedere questo spettacolo e scegliere se passare in mezzo ai rifiuti o in mezzo alla strada creando ovviamente pericolo. Dulcis in fondo da mesi l'illuminazione pubblica non funziona.