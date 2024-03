Degrado e immondizia in piazza Sturzo

Sono un residente della zona e notare il degrado e l'immondizia presente in piazza Sturzo, zona centrale vicina al Teatro Politeama, frequentata da molti turisti che alloggiano presso le numerose strutture situate in zona, è un pugno allo stomaco. Non si vede un netturbino da giorni, o se presente nessuno lo nota. La domanda sorge spontanea: ma l'amministrazione comunale e la Rap si accorgono delle segnalazioni fatte dai cittadini che pagano regolarmente le tasse comunali e vorrebbero ricevere in cambio servizi adeguati? Ma chi controlla se gli operatori ecologici svolgono il proprio lavoro? Io che, come tantissimo palermitani, amo la mia città "mi vergogno" di far vedere lo scempio che amministrazione dopo amministrazione si ripete negli anni con lo stesso risultato. Promesse non mantenute e degrado e immondizia presente.