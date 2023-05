"Il mio Primo maggio tra grigliate e karaoke abusivi allo Zen: ma lo Stato dov'è?"

Il primo maggio è la Festa dei lavoratori. Per coloro che un lavoro l’hanno, è un giorno per stare a riposo in riva al mare, in montagna o tra le mure di casa. Ma non c’è riposo a Palermo per coloro che vogliono rilassarsi a casa propria, a causa della pessima educazione del palermitano medio, che crede di poter far tutto ciò che gli passa per la testa. Specialmente se parliamo di periferia, un quartiere a caso: San Filippo Neri (Zen). Ma sono abbastanza sicuro che anche in altre zone della città succede la medesima situazione.

Parliamo di totale menefreghismo: attrezzarsi di impianto audio con tanto di karaoke e volume esageratamente alto, grigliare negli spazi non consentiti (essendo zone condominiali di pubblico passaggio), tutto questo sotto i balconi di altri condomini. Non è gente con la quale si può instaurare un dialogo, perché se avesse un po’ di sale in zucca capirebbe la situazione e non farebbe tutto ciò.

Mi sono ritrovato costretto a chiamare il 112 ben 4 volte nell’arco della giornata, segnalando la situazione: 15:05, prima segnalazione e mi hanno detto di aver preso in carico la segnalazione; 17:01, seconda segnalazione, dicendomi che avrebbero sollecitato chi di dovere e mandato una volante insieme alla polizia municipale; 18:35, terza segnalazione, sottolineando che fosse la mia terza segnalazione, mi è stato risposto che “i colleghi stanno intervenendo"; 19:45, quarta segnalazione per venire informato che il fatto non risultava di competenza della polizia e che avrei dovuto chiamare i vigili urbani. Così, spazientito, ho chiamato i vigili urbani, spiegando la situazione e, anche in questo caso, mi hanno risposto che avrebbero mandato i vigili, ma che se volevo un intervento più “tempestivo” avrei dovuto chiamare il 112.

Alle 20 ancora non si era visto nessuno. Ho trascorso il mio primo maggio nel disagio, a dover sopportare musica molesta di questa “gentaglia”, che non ha avuto rispetto del vicinato. Comprendo che è “festa” ma non per questo si è autorizzati a far ciò che si vuole! Anche per me è festa e di certo vado a disturbare il mio vicinato perché debbo divertirmi.

Vergognoso e molto imbarazzante la gestione della situazione da parte delle forze dell’ordine. Si parla tanto di legalità, ma al bisogno del cittadino, loro non intervengono. Come si pensa di “migliorare” un quartiere difficile? Purtroppo qui la gente si trova bene perché ha libertà assoluta e indifferenza per il prossimo; non è gente con la quale si può parlare e ragionare, quindi l’unica figura che può intervenire è lo Stato. È anche un po’ ridicolo parlare solo di questo quartiere. Per colpa di uno Stato totalmente assente, c’è tanta brava gente onesta costretta a subire, giorno dopo giorno, i soprusi di questa gentaglia. Palermo non è una città per gli Onesti.