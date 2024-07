Viale delle Magnolie, degrado ed incuria nella villetta

Se fosse un quadro probabilmente si chiamerebbe “civiltà morta”… È avvilente respirare in questo degrado totale sociale e culturale. Provate a fare una segnalazione, prima dovete capire con chi parlare e dopo averlo capito e lo fate dovete stare attenti a ricevere cattive risposte. Sì il palermitano non è il massimo della civiltà ma se a ciò mettiamo di fronte un sistema che oggettivamente non funziona da nessuna parte ecco le montagne di foglie secche in via Siracusa i cumuli di immondizia vicino ai cestini… e strade che forse vengono spazzate una volta al mese nei tempi migliori. L’esempio e la presenza da sempre sono stati indicati come le qualità che deve avere un amministratore della cosa pubblica per educare il popolo ed indirizzarlo verso la consapevolezza della condicio e degli spazi e dei servizi comuni. A voi le conclusioni, a noi l avvilimento