Degrado e sporcizia in via Ugo La Malfa

Una delle più importanti vie di Palermo con tantissimi centri commerciali, sede di importanti aziende e centri di ricerca, non è curata. La pulizia dei marciapiedi è a cadenza annuale, sacchetti di spazzatura abbandonati giacciono per terra ostruendo il passaggio ai pedoni, dalle parti del CNR la maggior parte delle luci dei lampioni non funziona, la sera si esce con la torcia elettrica. I marciapiedi sono totalmente dissestati e il manto stradale attorno è deformato dalle radici dei pini. Se l'incuria è la cifra di questa città, spero che la rassegnazione non le faccia sempre da piedistallo.