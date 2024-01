Schiamazzi notturni e gare clandestine, notti insonni per i residenti di piazzale Francia

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ecco come si trasforma nelle ore notturne l'ex piazzale Francia, ora piazzale Gaspare Ambrosini. Noi residenti assistiamo, ogni sera e fino a tarda notte, a questi esempi di movida selvaggia che, oltre ad arrecare un enorme disturbo a causa di urla, schiamazzi, corse e sgasate con moto e auto truccate, genera un evidente degrado del parcheggio stesso: avanzi di cibo, bottiglie di vetro rotte e rifiuti vari dove ogni giorno vengono parcheggiate le auto di chi usufruisce della stazione Francia. Le forze dell'ordine vengono chiamate ed intervengono ma a quanto pare non basta. Servirebbero più di ogni altra cosa azioni di prevenzione volte a disincentivare la cattiva movida in questo luogo, ormai diventato un vero e proprio far west notturno.