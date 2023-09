Via Torretta

Sferracavallo Via Torretta

in

in

in

in

Questa è la situazione che vivo ormai da anni davanti alla porta di casa mia. Nonostante mille segnalazioni e denunce, nessuno si preoccupa di risolvere questo degrado con un semplice servizio di spazzamento. E dire che la Rap dovrebbe effettuarlo quotidianamente. Oltre alla sporcizia la sera è anche pieno di blatte. Mi vergogno di vivere in questo schifo.

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

Via Tommaso Natale, 128 · Tommaso Natale

Via Tommaso Natale, 128 · Tommaso Natale

Rifiuti, degrado e disservizi in via Tommaso Natale: "Mi vergogno di vivere in questo schifo"