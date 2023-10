Degrado davanti all'istituto comprensivo Principessa Elena di Napoli (plesso Baviera)

Gallery











Sono una giovane mamma di due bambini che frequentano l'istituto comprensivo Principessa Elena di Napoli nel plesso Baviera. Voglio denunciare il degrado che circonda il quartiere Altarello ma soprattutto questa scuola che accoglie centinaia di bambini dall'età di 3 anni fino i 10. Ogni giorno, soprattutto nelle ore di ingresso e di uscita si manifesta il caos a causa di tutto quello che vedete pubblicato perché è letteralmente IMPOSSIBILE sia circolare in auto che a piedi e parcheggiare di fronte alla scuola.

Io oltre ad accompagnare i miei piccoli a scuola sono una lavoratrice, faccio parte del personale ATA del plesso Baviera e ancora di più mi fa male vedere ogni mattina questo degrado perché mi rendo conto di quanto la città di Palermo è abbandonata e continuando così non ci sarà futuro per i nostri figli e le generazioni future.

Lancio un appello al sindaco Lagalla di attivarsi il più presto possibile per fare in modo che il quartiere Altarello venga ripulito, ma che prenda seri e urgenti provvedimenti per fare rifiorire questa città. Non facciamo altro che pagare tasse dei rifiuti e poi c'è tutta la gente ormai senza reddito di cittadinanza inoccupata che aspetta un posto di lavoro! Pertanto chiedo che vengano fatte assunzioni per tanti padri di famiglia e non... e che i nostri soldi , il nostro sudore di sangue venga usato per migliorare questa città e non pensare solo all' aspetto culturale di essa. Non ha senso investire milioni di euro per il festino della Santa Patrona o per l'acchianata sul monte Pellegrino come si è verificato quest' anno e poi la città di Palermo è abbandonata a 365 gradi... la nostra Santa non ha bisogno di questi festeggiamenti e soprattutto noi cittadini palermitani abbiamo bisogno di una città che funzioni e che emerga per amore nostro e delle generazioni future.