"Marciapiedi sporchi, buche e asfalto mai lavato in via Ruggero Settimo"

Ho letto altre segnalazioni su questo giornale online e mi chiedo se il sindaco in carica con la sua Giunta vivono nella città che dovrebbero amministrare con senso di responsabilità e dovere. Sono palermitano di nascita e ho lasciato questa città, che ha il pregio di possedere un patrimonio archeologico, monumenti e palazzi - di cui molti patrimonio dell'Unesco - che richiamano turisti da tutto il mondo.

Quasi tutti gli anni vengo a trovare dei parenti e assisto sempre al degrado senza fine della città. Sono orgoglioso di essere palermitano ma mi vergogno nel vedere come è ridotta la città dove so cresciuto e che ho lasciato per lavoro a 24 anni. Avrei vergogna di portare amici di altre città perché la sporcizia, lo stato di abbandono in cui versa la città di Palermo non ha eguali, neanche Napoli o Roma. Chiedo al sindaco in carica che ha ereditato una situazione talis quali dal suo predeccesssore Orlando, ma dove vive in un altro mondo?

Forse egli è abituato a vivere nei salotti bene di Palermo? Passeggiata su portatile d'oro come fosse il Papà? Perché non prende atto delle segnalazioni o si scomoda a scendere per le strade di Paldrmo per verificare come è ridotta la Città di cui egli è il primo cittadino e anche il principale responsabile. Ricordo quando da ragazzo con gli amici percorrevo Via Vittorio Emanuele, via Maqueda e poi il punto clou della città: via Ruggero Settimo.

E' proprio qui lo scandalo che intendo segnalare: La citata zona, da anni pedonale, è metà di turisti e cittadini locali che frequentano i bar, ristoranti, negozi che pullulano in questa zona, la strada asfaltata dove per anni hanno circolato migliaia di motoveicoli, è adesso occupata da tavoli e dehors presi d'assalto da turisti e non. Asfalto lucido e mai lavato né da mezzi del Comune né dagli stessi ristoratori che dovrebbero avere l'obbligo di tenere pulito, marciapiedi sporchi, buche o dislivelli, delle vere trappole per i pedoni, lo scempio dei marciapiedi di via Cavour, la piazza Politeama che farebbe essere uno specchio ancora piastrellato con lastre di buono marmo da un secolo non lavato, lucidato e così piazzale Ungheria dove ci sono anche persone che hanno trasferito la loro dimora improvvisando dei posti letto in pieno giorno.

Ma dove sono i controlli? Non si vede un vigile o un poliziotto on tutta la zona pedonale. Qualche vigile ai confini delle zone pedonale fanno atto di presenza ma la situazione non cambia. Non si vedono gli operatori ecologici (gli spazzini) neanche uno, sono stati promossi tutti dirigenti o imboscati. Sono consapevole che questa segnalazione finirà nel dimenticatoio ma spero che i giovani quelli che dovranno costruire il loro futuro risveglio la loro coscienza, mobilitando e organizzando manifestazioni di protesta, che organizzino anche squadre di volontari per rendere la Città in cui vivono degna della ricchezza culturale antica del ricco patrimonio storico che costituisce l'orgoglio di essere palermitani veri. Prendetevi in mano la vostra e la mia città, abbandonata e degradata da questi amministratori inetti e passivi.

Carlo Macaluso