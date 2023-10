Perdite d'acqua e vetri rotti: "Il complesso di case popolari via Fileti in condizioni di degrado"

Gallery









Salve voglio segnalare che in via Fileti, nel complesso di case popolari, abbiamo dei problemi seri. Il Comune proprietario degli alloggi dopo tante segnalazioni non fa nulla per riparare tutte le cose rotte: le perdite d’acqua sul tetto dell androne; vetri rotti; tetti caduti dopo le perdite d’acqua. Non si può vivere più così, abbiamo disabili e bambini che rischiano di farsi male. Inoltre c'è tutta la stradina rotta. Il Comune deve provvedere subito.