Buche enormi e "laghi" nella strada dedicata a Biagio Siciliano e Giuditta Milella

Dopo anni di promesse, mi ritrovo ancora a scrivere di questa brutta faccenda! Sono residente in viale Strasburgo 191 ma sono stata privata dell'accesso alla mia abitazione e pertanto mi ritrovo a dover percorrere via Biagio Siciliano e Giuditta Milella per poter uscire da casa, ma questa strada è in una situazione di enorme degrado! Ci ritroviamo davanti ad enormi crateri che durante le giornate di pioggia si trasformano in enormi laghi, diventando difficile e pericolosa la percorrenza! Siamo stanchi di non essere ascoltati!