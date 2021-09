Gallery





Bonagia, largo Vincenzo Sansone (ex largo della Lontra). In attesa che questa Amministrazione si renda conto del malessere dei cittadini, c'è chi si adopera per rendere puliti i nostri marciapiedi. Onore a questi cittadini, che pagano le tasse come tutti e cercano di rimediare nel loro piccolo alle inadempienze della Rap.