Degrado in un'area verde di via D'Annunzio: "E non si capisce chi deve pulire"

Via Gabriele D'Annunzio, 1 · Libertà

Via Gabriele D'Annunzio, 1 · Libertà

Gallery





Salve, da mesi e mesi segnalo il degrado di un'area verde di via D'Annunzio (traversa via Libertà). Dopo quasi 20 mail, si ottiene soltanto il classico scaricabarile, e non si riesce a capire chi debba risolvere il problema (ho scritto a Comune, presidente circoscrizione, protezione civile, Rap, prefettura). E si parla di prevenzione incendi, quando basta guardare le foto allegate. Il tutto è estremamente triste e frustrante.