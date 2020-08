Degrado davanti al Liceo De Cosmi

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A pochi giorni dall'inizio delle lezioni, i ragazzi entreranno a scuola trovandosi davanti questo spettacolo. Ogni giorno i soliti incivili vengono e buttano di tutto, la Rap non fa nulla se non di svuotare i contenitori che spesso rimangono pieni per diversi giorni. Poco distante il comando dei vigili urbani. Bell'esempio di civiltà, dove sono i controlli?