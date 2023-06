Degrado in centro: guardate i cassonetti di via Mariano Stabile...

Signor Sindaco vada a visionare i cassonetti di via Stabile, all'incrocio con via Ruggero Settimo. E' inconcepibile questa vergogna, cassonetti vecchissimi, sporchi e maleodoranti. Quanti milioni di euro ci vogliono per bonificare (perché di questo si tratta) ed eliminarli. Ancora la differenziata è così difficile da applicare anche in questa zona. Non curi solo la sua immagine, curi anche Palermo come ha sempre fatto.... Le foto più apprezzate dai turisti sono propio queste.