Borgo Vecchio: "C'era una volta un campo di calcetto ora usato per le vampe..."

Nonostante la ristrutturazione e la pulizia del campetto di calcio di Borgo Vecchio, con il contributo di volontari e studenti, purtroppo rimane uno spazio inutilizzabile. I sacchi dell'erba sintetica rimossi sono ancora presenti, forse a scopo decorativo, e l'area stessa è stata utilizzata per le feste di San Giuseppe, danneggiando la pavimentazione e rendendo impossibile l'uso dell'unico spazio che i bambini del quartiere avevano per giocare e riunirsi. Speriamo che qualcuno si muova per pulire e restituire ai bambini il loro spazio.