Da tre giorni mi trovo a Trappeto per una breve vacanza. L'unica cosa che mi viene da dire è... desolazione. Ma questo Comune è amministrato? Non ho visto ritirare la spazzatura nella zona mare (pressi via Vitale) da quando sono arrivata, la spiaggia abbandonata e degrado ovunque. Questa Sicilia, la peggiore, finché avremo amministratori così incapaci e strafottenti, difficilmente potrà risorgere.