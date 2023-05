Villa Sofia, il racconto di una degenza al reparto di ortopedia pediatrica: "Servizi da terzo mondo"

Gallery















Venerdì 19 maggio mio figlio è stato operato al reparto di ortopedia pediatrica dell'ospedale Villa Sofia, in seguito a una frattura scomposta. Ci siamo ritrovati in condizioni non idonee ad affrontare questa degenza.

I genitori o tutori accompagnatori dei minori non hanno modo di poter riposare in maniera adeguata per via di "sedie" in condizioni pietose. Gli addetti alle pulizie pulizie con la stessa pezza hanno pulito il tavolo dove si mangia, le poltrone e le maniglie.

Per non parlare delle perdite d'acqua nei bagni, privi di carta, sporchi, con le finestre rotte e utilizzati anche come sgabuzzini. Considerata la tenera età dei pazienti le stanze non sono provviste di televisione per rendere meno pesante la degenza. Il servizio mensa non commentabile. Il reparto invaso dalle zanzare.

La cosa che ho trovato sconcertante è che non è previsto il servizio navetta. Un bambino operato deve farsi un tragitto a piedi per recarsi al Cto per essere ingessato; chi viene da fuori Palermo, come una mamma che era nella nostra stanza, si è trovata in serie difficoltà per accompagnare il proprio figlio presso l’altra struttura. Trovo tutto questo veramente imbarazzante, paragonabile ai servizi da terzo mondo.