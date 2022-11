Degrado e danneggiamenti alla stazione ferroviaria di Tommaso Natale

Desidero mettere in risalto alcuni dei fatti incresciosi che si verificano all’interno della stazione ferroviaria di Tommaso Natale che ormai da tempo è oggetto di continui atti di vandalismo che presumo siano messi in atto da parte di giovanissimi. Tutti i giorni mi reco alla stazione per raggiungere la città e quasi tutte le mattine trovo qualche malefatta ad opera di questi scellerati incivili.

Utilizzo questo mezzo di trasporto da circa un anno e nel corso di questi mesi ho potuto assistere, purtroppo, a fatti assolutamente fuori da ogni logica e impensabili in una società civile, come ad esempio: il pavimento e il muro imbrattato di feci (si avete letto bene!) che il malcapitato operaio ha dovuto ripulire (a cui va tutta la mia comprensione e stima); oppure la rottura della porta scorrevole dell’ascensore rendendolo inutilizzabile e non più riparato, oppure, come questa mattina, le “bici sharing” lanciate giù dalle scale, segno che nelle ore serali/notturne questi luoghi sono assolutamente incontrollati e perciò si prestano perfettamente a questa gentaglia che è libera di fare ciò che vuole.

Mi auguro che attraverso di voi si possa mettere in risalto questa triste realtà e qualcuno decida finalmente di attuare maggiori controlli magari anche con l’ausilio del sistema di videosorveglianza ivi esistente.

Nicola Nasta