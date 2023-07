"Dalla Cala a Sant'Erasmo ogni centimetro di marciapiede invaso da rifiuti, fiumi di tavolini e festosi clienti"

Fa specie vedere ad ogni angolo dalla Cala in poi percorrendo la via Messina Marine ogni tipo di attività di ristorazione abusiva lasciata tranquillamente libera di gestire a proprio piacimento,lo spazio pubblico. Abbiamo lo stigghiolaro arrogante che piazza griglie e tavolini compresi di ombrelloni e sedie, poi il ristorante con la postazione per cuocere addirittura la pasta sul marciapiede e numerose postazioni, continuando verso il porticciolo di Sant'Erasmo: accanto al bar addirittura i tavolini messi in mezzo alla pompa di benzina in una situazione di assoluta pericolosità ed il disprezzo di ogni norma igienica e via via continuando ogni centimetro di marciapiede invaso da rifiuti, fiumi di tavolini e festosi avventori!

Questo è il rispetto della legalità? Quella che si intima solo ad una sparuta parte di cittadini vessati e spremuti come limoni, tenuti a rispettare obblighi e pagamento di balzelli infiniti? La guardia di finanza dorme, eppure numerosi gli avventori che consumano in barba ai richiesti scontrini, fatture. Salvo poi torturare chi è in regola con cartelle sottocartelle risalenti ad annate pre era glaciale, in un gioco di richieste infinite sfiancanti! Giustizia sociale! Tutti devono rispettare la legge! Dormono i vigili? L'occupazione di suolo pubblico è reato, dormono le forze dell'ordine? Ignare ed indifferenti poverini in un degrado quotidiano intollerabile. A chi dobbiamo dirlo? Ogni sera così.