In via Antonio Pacinotti, nello "splendido" e "curatissimo" marciapiede divelto dalle radici e dove le alberature non vengono potate da molti anni, si assiste impotenti al degrado ed all'incuria con tanti rifiuti abbandonati: dai copertoni ai televisori. Per come è del tutto evidente, agli organi competenti non interessa nulla. W l'Italia!