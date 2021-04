Da Palermo a Roma per ripartire con il Karate

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Ricomincia il karate nazionale e palermitano. L’atleta palermitana Susanna Di Maria, classe 2004, in forza alla Asd Operatori di Polizia Palermo, allenata dal Maestro Francesco Vella, parteciperà al campionato italiano U21 di Karate in programma ad Ostia Lido dal 14 al 16 maggio c.a. organizzato dalla FIJLKAM. La Di Maria non è nuova a questo tipo di competizioni avendo già imposto la sua presenza in campo regionale sin da giovanissima. Oggi raccogliamo la sfida di una gara importante sia sotto il profilo professionale sia sotto quello motivazionale. Dopo più di un anno di stop forzato dalla pandemia, con la propria palestra chiusa, gli allenamenti on line, gli allenamenti per strada, una preparazione atletica a singhiozzo, questa gara è lo stimolo necessario per ripartire con tanta voglia di tornare a combattere. La gara è una tra le più importanti del panorama del karate Italiano e la federazione ha messo a punto un’organizzazione a dir poco perfetta, rigida e senza precedenti per poter svolgere tutto in sicurezza e salvaguardando per primi gli atleti e i loro tecnici. A Susanna, che festeggerà il suo 17mo compleanno proprio il giorno della gara, auguriamo un grosso “in bocca al lupo” da parte di tutta la squadra e da tutti i karateki Palermitani. Francesco Vella