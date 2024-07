"Da Napoli a Palermo per la notte della Santuzza: siamo rimasti meravigliati da una festa cosi bella"

La vostra Santa Rosalia è come il nostro San Gennaro: un legame viscerale con il popolo. Anche se la vostra la Festa di Santa Rosalia è una festa spettacolare oltre ogni aspettativa. Voglio dire ai palermitani che avete una Festa di Santa Rosalia spettacolare diversa dalle solite feste religiose, io e i miei amici siamo napoletani e abbiamo scelto appositamente questi giorni di vacanze a Palermo per assistere alla vostra Festa di Santa Rosalia e devo dire che una delle più belle al mondo.

Se è vero che c’è un legame viscerale tra Santa Rosalia ed i palermitani - molto simile tra il nostro San Gennaro e noi napoletani - è anche vero e bisogna ammetterlo che obiettivamente per San Gennaro oltre la processione in via Duomo ci sono le bancarelle e poco altro: non è cosi spettacolare come la Festa di Santa Rosalia. Colori, suoni e questo carro che attraverso il centro città: è davvero spettacolare.

Veramente i e i miei amici siamo rimasti sbalorditi da una festa cosi sfarzosa, barocca, mediterranea. Poi Palermo, certo è una città problematica ma bellissima con un mare fantastico come Mondello, un centro storico che potrebbe dare molto ma molto di più ai visitatori con le sue bellezze, i suoi vicoli, i teatri. Forse è l'unica città in Italia ad avere due teatri maestosi come il Politeama e il Massimo in due piazze bellissime nel cuore di Palermo.

Poi i mercati palermitani sono un pullulare di voci e di allegria di urla di venditori. E il cibo palermitano? E che ne parliamo a fare. Buonissimo, e se mi consentite un battuta un po’ veniale le donne palermitane sono di una bellezza rara, credetemi a Napoli abbiamo donne fantastiche ma le palermitane nono sono per niente da meno, anzi. E’ stato davvero bello assistere alla Festa di Santa Rosalia e passare 5 giorni bellissimi a Palermo, città sicuramente con tanti problemi da risolvere ma una della due capitali del Sud ovviamente assieme alla mia Napoli.

E comm s rice a Napl "ca maronne v’accumpagne". Io in questo caso voglio dedicarlo ai palermitani: "Ca Santa Rosalia v’accumpagne, che Santa Rosalia vi accompagni, vi protegga nel vostro percorso nel viaggio della vita". Da oggi in poi a casa mia c’e’ anche la statuina di Santa Rosalia che ho comprato a Palermo.