"Via Ingegneros, da mesi chiediamo la potatura ma nessuno interviene"

Gallery



Da mesi chiediamo la potatura degli alberi in via Ingegneros. Non possiamo piu entrare nelle vetture, sembra di stare in una selva in una.giungla. Gli alberi sono diventati pericolosi per insetti e topi che.si arrampicano indisturbati. Mi dite a chi dobbiamo rivolgerci? i tetti delle vetture sono tutti graffiati dai rami, ma è giusto?

Marciapiedi impraticabili pieni di escrementi di cani, le aiuole piene di rifiuti, possibile che in questa città non possa avere i servizi minimi? Entrare nelle nostre vetture senza attraversare la giungla, perché non vengono potati gli alberi: si puo fare? Aggiungo che anche gli uffici di Villa Sofia non puliscono il giardino di loro pertinenza ma soprattutto anche loro non potano gli alberi che gravitano sulla stessa via Ingegneros. Vi chiediamo aiuto.