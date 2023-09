"Il Cup di Villa Sofia? Un girone dantesco..."

Siamo tornati indietro di 30 anni: al Cup di Villa Sofia il turno si prende con il bigliettino. Il totem elettronico, a quanto è dato sapere, è guasto da tempo immemore, facendo da arredo. Il caos è indescrivibile, il turno viene chiamato dal singolo sfortunato cittadino che deve prenotare. Il brusio delle persone che parlano, fa sì che non si riesca a sentire l'impiegata allo sportello. Naturalmente gli interfoni vengono tenuti spenti: a che cosa servono? Le operatrici allo sportello sono sgarbate e non conoscono neppure le norme che regolano il diritto del cittadino alla prestazione sanitaria in un istituto privato quando la prenotazione supera i 60 giorni. Andate ed entrerete in un girone dantesco...