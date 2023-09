Ospedale Civico, solo 3 sportellisti su 11 al Cup a causa di uno sciopero: oltre 2 ore d'attesa per gli utenti

Gallery



Oggi al Cup dell'ospedale Civico, a causa di uno sciopero degli sportellisti non indicato sul sito del civico, c'erano soltanto 3 casse aperte su 11. Per gli utenti oltre 2 ore d'attesa: una vergogna. La cosa veramente incredibile è che non si possa pagare il ticket online se non si ha un Qr code che chiaramente nella prescrizione del medico non è evidenziato. Negli altri ospedali basta inserire il codice della ricetta per pagare.