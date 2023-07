Villagrazia, ci risiamo: dopo 20 giorni dall'ultima segnalazione di nuovo cumuli di spazzatura in via Carnevale

Siamo alle solite: ci troviamo in via Salvatore Carnevale, a Villagrazia, all'altezza del civico 8. Dopo la segnalazione di circa venti giorni fa ci sono di nuovo cumuli di spazzatura, mi chiedo: ma i cittadini di periferia siamo cittadini di serie B? Vorrei vedere se questo succedeva in centro cosa sarebbe accaduto, ma in centro ci sarebbero stati i turisti che avrebbero ripreso tutto, chiedo pertanto al signor sindaco che abbia un occhio di riguardo alle periferie.