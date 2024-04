Cumuli di rifiuti bloccano i lavori sul lungomare di Sferracavallo: "Siano rimossi al più presto"

Da tempo si richiede la rimozione del cumulo di rifiuti ed ingombranti presenti tra la via Scalo di Sferracavallo e via Barcarello, di fronte all'ingresso del porto di Sferracavallo

Questi rifiuti stanno rallentano i lavori del rifacimento del marciapiede prospiciente villa Arezzo, creando non pochi problemi alla ditta appaltatrice che sta completando il progetto sulla riqualificazione dell'intero lungomare Barcarello. Pur ribadendo la pericolosità di tale materiale infiammabile, addossato sotto le mura di villa Arezzo, la Rap, interpellata da diversi consiglieri di circoscrizione e comunali, ha fatto sapere che "il cumulo di barche frantumate non può essere rimosso perché si tratta di rifiuti speciali e lo smaltimento è a titolo oneroso”.

Inoltre si è appena conclusa una importante manifestazione velistica, a cura del Circolo Velico Sferracavallo, ed è stato imbarazzante che tale cornice internazionale sia stata rovinata dalla presenza dei rifiuti in "bella mostra". Pertanto il Ccomitato cittadino “il Mare di Sferracavallo”, assieme alla storica cooperativa Pescatori "SS. Cosma e Damiano" e a tutte le associazioni diportiste e sportive che operano nel territorio, chiede una immediata risoluzione del caso, ritenendo non sufficienti ogni giustificazione data fin ora, e grave l’inadempienza dell’amministrazione comunale che ancora non riesce ad attivarsi in merito.