Cumuli di idee da cumuli di spazzatura per migliorare il mondo

E anche quest’anno gli studenti dell’istituto superiore Ascione hanno partecipato all’importante appuntamento “Esperienza Insegna” presso l’Università degli studi di Palermo. Lo sviluppo sostenibile necessita di una rivoluzione, una grande trasformazione culturale che fornisca un approccio sistemico che, dalla dimensione ambientale a quella sociale economica, porti alla transizione verso un nuovo modello di sviluppo. Il percorso svolto dagli indirizzi odontotecnico, ottico, tecnico chimico ambientale e liceo sportivo, ha come obiettivo di mostrare esempi pratici di riutilizzo e riciclo di alcuni rifiuti urbani così come previsto nei goal dell’agenda 2030.

Partendo dal racconto distopico di Italo Calvino, filo conduttore delle esperienze scientifiche di quest’anno, la città di Leonia, città invisibile e continua diventa il simbolo di uno dei tanti “choc” che avvertiamo negli angoli più familiari delle città note o ignote in cui viviamo. Rivisitando Leonia, gli studenti mettono in risalto il continuo spreco, il disastro del mondo in cui agiamo ogni giorno, ma anche la speranza di poterlo recuperare in un’ottica rivoluzionaria che permette di trasformare i rifiuti in risorse.

Negli exbit sono stati così mostrati i saponi e detergenti prodotti dalla trasformazione degli oli esausti; è stata dimostrata l’efficacia dei saponi realizzati per la Pulizia di alcune superfici (la carica batterica); sono stati realizzati saponi per la modellazione odontotecnica; si è mostrato l’uso della Cad-Cam in odontotecnica per la riduzione dei rifiuti inquinanti; sono stati raccolti occhiali usati per essere riutilizzati. Riuso, riciclo e riduzione dei consumi sono stati il motore degli esperimenti e delle nuove idee che gli studenti hanno condiviso con il pubblico intervenuto in queste giornate a Esperienza Insegna.