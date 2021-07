Via Torquato Tasso · Libertà

Via Torquato Tasso · Libertà

Nonostante le ripetute segnalazioni fatte ormai giornalmente alla RAP si continuano ad accumulare rifiuti e bottiglie accanto alle campane piene.... per colpa dell'inciviltà di alcuni e l'inerzia della Rap. Qua siamo in via Tasso