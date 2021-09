Cumuli di immondizia alla Cala

Ormai da diversi mesi vengono gettati rifiuti accanto il semaforo della Cala lato Piazza Fonderia. I rifiuti sembrano di evidente provenienza da attività commerciali. Dispiace constatare che ì controlli messi in atto dall'amministrazione Comunale purtroppo risultano scarsi per il numero di discariche e abbandoni che si registrano in tutto il perimetro del centro storico. Sicuramente è un'altra brutta figura che facciamo davanti ai tanti turisti che in questi giorni stanno affollando il nostro meraviglioso centro storico.