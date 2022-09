Cumuli di immondizia a Noce: "Impossibile passare col passeggino"

A.D. 2022, Palermo. Via Noce quasi ad intersezione con la rotonda che immette su piazza Principe di Camporeale: è ormai diventato impossibile persino poter camminare col passeggino assieme ai propri figli. Il cumulo di immondizia di cui alla foto in allegato non viene rimosso dal marciapiede ormai da tempo, e se alcuni giorni addietro, per “gentile concessione”, era stato lasciato un piccolo spazio dal quale poteva transitare quantomeno un pedone, come potete osservare la situazione aggiornata a questa mattina 23.09.2022 è drasticamente peggiorata.

Un genitore quindi, per poter superare l'ostacolo, o meglio quella che, a tutti gli effetti, è diventata una vera a propria barricata, è costretto ad immettersi col passeggino sulla corsia di marcia dei veicoli in transito, con tutti i rischi che comporta affrontare il traffico palermitano con un minore adagiato all'interno di un passeggino. A questo punto la domanda sorge spontanea: la responsabilità è da imputarsi unicamente alla mancanza di adeguati servizi pubblici da parte dell’Amministrazione Comunale di Palermo, o anche e soprattutto alla spregiudicata ed arrogante inciviltà di alcuni palermitani? Che amara eredità lasciata in “dote” ai nostri figli!