Cruillas, l'Sos degli abitanti di vicolo Parisi: "La rete fognaria è inesistente"

Desidero portare a conoscenza le pene di noi abitanti di vicolo Parisi che fa parte anche di Cruillas: la rete fognaria è inesistente. Settecento metri di strada dimenticata dal Comune ma che paghiamo le tasse oltre lo svuotamento delle fosse imhoff per più di cinquanta famiglie oltre gli allagamenti che si creano quando piove, vediamo il sindaco chi lo sa fare in questa città. Invio questa segnalazione perché vi porto a conoscenza di quello che succede in una via che si è prodigata alla vostra ultima elezione e noi abbiamo scelto voi come nostri pionieri nel risolvere i disservizi che negli anni si sono presentati. Vi invitiamo ad avere interesse con la vostra partecipazione e presenza sul territorio.