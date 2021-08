Cruillas, l’eterna discarica di via Felix Mendelsoohn: "Questo è quello che troviamo ogni mattina"

Via Felix Mendelssohn, 43 · Cruillas

La via Felix Mendelsoohn, a Cruillas, è un'eterna discarica. Questo è quello che troviamo ogni mattina uscendo da casa. Questoi è quello che si troveranno i nostri figli a quindici metri dalla loro scuola.

Speriamo che qualcuno prima o dopo si renda conto che il luogo in cui sono posizionati i cassonetti è pericoloso per la salute pubblica e per la circolazione stradale.