"I Quattro Canti e altri monumenti cadono a pezzi nell'indifferenza di sindaco e assessori"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un lettore

"I Quattro Canti una delle... vergogne di Palermo. Un luogo storico, che rende la città famosa nel mondo, come il Teatro Massimo, la Cattedrale, il Politeama, piazza Pretoria, Porta Nuova, Porta Felice e via dicendo. Ma i Quattro Canti cadono a pezzi, le facciate sono annerite, le fontane sporche, le basole e i marciapiedi sono sconnesi e c'è tanta puzza...

Faccio un appello al presidente della Regione, Renato Schifani, al sindaco, Roberto Lagalla, ma anche agli assessori Aricò, Varchi, Tamajo e Carta: siete palermitani, ma come si fa a non fare un restyling delle facciate dei Quattro Canti, anche se magari alcune parti sono private? Perché non fate un gruppo di lavoro per Palermo, la nostra città, per la nostra gente e per i turisti, anche mettendo a bando gli interventi con sponso privati? Immaginate come sarebbero belli i Quattro Canti con le facciate rifatte e dopo il recupero delle fontane e delle basole...

Siamo nel 2023, basta dire no a tutto se il Comune e la Regione non hanno soldi, occorre aprire a gli sponsor privati, Palermo non può decadere ancora di più, Palermo deve essere sempre più una capitale del turismo, del cinema, della moda, del cibo di strada, della pasticceria, del mare , solo così questa città può rinascere. A Bergamo, a Verona, a Milano non potrebbe mai capitare una cosa del genere e a Palermo abbiamo incuria persino per i monumenti storici come i Quattro Canti.

Ogni volta che passo alla Kalsa e vedo Porta dei Greci in quello stato indegno mi vergogno di essere palermitano e di aver votato Lagalla che pensavo avesse gli attributi per cambiare Palermo dopo l'indegna amministrazioni di Orlando. Invece Lagalla è come Orlando, vive nei palazzi, sulle poltrone e Palermo intanto cade a pezzi. Chiedo al sindaco e all'assessore Maurizio Carta di andare a fare un giro a piazza Kalsa, sotto l'arco di Porta dei Greci e se hanno un minimo di dignità politica - dico e ripeto dignità politica perché delle persone non mi interessa nulla - dovrebbero vergognarsi politicamente, visto che sono sindaco e assessore da più di un anno.

Spero che qualcuno che ama Palermo faccia qualcosa per questa bellissima e maledetta città, maledetta per come e' ridotta...".