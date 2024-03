"Dopo il crollo del 2011 in via Bagolino nessuna manutenzione e pulizia del territorio"

"Dal 18 dicembre 2011, data in cui è crollato il palazzo in via Sebastiano Bagolino, non è stata fatta nessuna manutenzione e pulizia del territorio. La zona dove è avvenuto il crollo è piena di ratti insetti e blatte e sta diventando una discarica di rifiuti anche edilizi, con erba molto alta. Inoltre è diventato un luogo dove drogarsi. Abbiamo visto diverse persone con siringhe andare dentro la recinzione a bucarsi. Abbiamo mandato varie mail al comune e non abbiamo mai ricevuto risposta. Noi viviamo rinchiusi in casa, coi nostri bambini, senza neanche potete aprire il terrazzo per paura che entrino i topi. Questbreve segnalazione la invio a nome di tutti gli abitanti del mio palazzo e di quello accanto a noi: viviamo nel degrado assoluto".