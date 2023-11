Crolla il marciapiede in via Ruggero Marturano: "Da un mese aspettiamo che lo riparino"

In via Ruggero Marturano, in corrispondenza del numero 20, è crollato il marciapiede con rischio per l’incolumità dei passanti. Da un mese come condominio abbiamo allertato il comune, i vigili urbani e l’assessore ai Lavori pubblici. Tutto inutile fino a ora. La meravigliosa Palermo è agli ultimi posti tra le città dove si vive meglio e comprendo il perché ci meritiamo questo posto in classifica.