"Zona Stazione, criminalità a gogò: qua i furti di auto sono all'ordine del giorno"

Comincio sempre più a pensare che Palermo sta diventando una città invivibile. Siamo in zona stazione centrale/corso dei Mille e precisamente in via Fortunato Fedele dove fatti criminosi sono diventati una normalità. Furti di auto notturni e anche in ore diurne, furto di ruote di notte ad auto posteggiate e, cosa ancora più grave, ripetute intrusioni notturne in giorni diversi ai box di condomini con forzatura di saracinesche e asportazione di attrezzi vari in essi custoditi. Naturalmente il tutto è stato oggetto di denunce alle forze dell'ordine ma, purtroppo, non sembra che ciò valga a qualcosa se non ad ulteriori perdite di tempo.