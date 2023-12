Criminalità in centro storico: "Piena solidarietà e vicinanza ai titolari del b&b La Terrazza"

Il Circolo Pd centro storico David Sassoli esprime piena solidarietà e vicinanza ai titolari del b&b La Terrazza sul Centro in pieno centro storico per il furto perpetrato durante le feste di Natale ai loro danni. "Stigmatizziamo con forza questo vile atto, dichiara la Segretaria del Circolo Tiziana Calabrese e confidiamo che i colpevoli siano presto assicurati alla giustizia – anche grazie al video che riprende i vari momenti dell'accaduto – ma chiediamo una maggiore presenza sul territorio delle forze dell’ordine. Siamo anche consapevoli che non possa esistere garanzia di ordine e sicurezza pubblica senza la collaborazione attiva dei cittadini. Questo purtroppo sembrerebbe non essere avvenuto. In questa situazione molto delicata invochiamo l’aiuto di tutti: istituzioni, forze dell’ordine e cittadini”.