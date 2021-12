"Fiera presa d'assalto per i tamponi e traffico in tilt"

Continua il disastro viabilità a Palermo. Le strade limitrofe alla Fiera del Mediterraneo continuano a essere impraticabili per via della incapacità organizzativa di chi, dovendo eseguire migliaia di tamponi, non ha ipotizzato il traffico veicolare che ne doveva derivare. Al solito la polizia municipale risulta essere la grande assente. Ho visto un addetto alla vigilanza improvvisarsi vigile urbano. Lodevole ma rivelatore del disastro che si vive ogni giorno.