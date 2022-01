Senza super green pass non può imbarcarsi, 19enne bloccato a Napoli: "E' epilettico, fatelo tornare a Palermo"

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera aperta

"Questa è una delle tante storie di ordinaria follia del nostro Paese stretto nella morsa del Covid. Da lunedì un ragazzo di 19 anni, Daniele Bentivegna di Palermo, è bloccato a Napoli: domenica scorsa - a causa del mare mosso - non è potuto rientrare in Sicilia con il traghetto ma da lunedì, con l'entrata in vigore del super green pass, non lo fanno più imbarcare. I suoi genitori sono disperati, Daniele è affetto da un forma di epilessia, e nessuna istituzione ha mosso un dito per lui, lasciando la famiglia nella più profonda disperazione. Certo che se fosse stato catturato e preso in ostaggio dall'Isis, magari qualcuno si sarebbe mosso".