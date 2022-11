Cortile Tumminia ancora una volta al buio: "L'Amg non interviene nonostante i solleciti"

Ancora una volta mi ritrovo a segnalare il medesimo disservizio che interessa cortile Tumminia. Dopo che, la scorsa estate per oltre un mese sono stato costretto a chiedere ad Amg di provvedere alla riparazione delle uniche due lampade che illuminano la strada, mi ero illuso, così come i miei vicini, di avere risolto il problema, ma adesso dopo che per un mese almeno sembrava essere tutto a posto, ci ritroviamo da oltre dieci giorni al punto di partenza. L'Amg, dopo le mia segnalazione e ripetuti solleciti, chiude la relativa scheda senza avere provveduto alla riparazione.

È mai possibile il protrarsi di questa situazione dal momento che, come segnalato precedentemente, si corre il rischio di essere vittime di eventuali malintenzionati che riuscirebbero nei loro intenti agendo indisturbati? L'Amg si assumerebbe la responsabilità di eventuali danni subiti dai residenti di cortile Tumminia in caso di furti, rapine o ancora peggio di danni fisici? Non credo proprio! Tutto questo è veramente demoralizzante per i cittadini che regolarmente pagano tasse e tributi per poi vedersi completamente abbandonati. Mi auguro che chi di pertinenza legga queste righe e si prodighi alla risoluzione del problema in maniera definitiva.